Карачи, Пакистан, 7 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Тело афганской девочки, похищенной три дня назад в пакистанском городе Карачи, было найдено со следами сексуального насилия. Пакистанская газета «Дан» сообщила, что тело ребёнка было обнаружено на холме в районе Афган Басти в Карачи.

mosaic36 Убийство

«Лицо ребёнка было закрыто полиэтиленовым пакетом. Ей связали руки за спиной нейлоновой проволокой и задушили. Ребёнка сначала изнасиловали, а затем убили», — следует из заключения экспертов.

Полиция Карачи объявила о создании следственной группы для расследования инцидента. Тело девочки было доставлено в больницу для экспертизы.

Ребёнок исчез из афганского района Басти днём 4 сентября, но семья девочки не сообщила об этом полиции.

Следует отметить, что похищения и изнасилования детей — не редкость в Пакистане.