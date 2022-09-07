Москва, 7 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. После решения Еврокомиссии о приостановке действия упрощённого визового режима граждане России столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы, сообщили 7 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

Так, для всех туристов из России визовый сбор вырастет более чем в два раза — с 35 до 80 евро. Время обработки персональных данным на получение визы увеличится с 10 до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

Введён более длинный список подтверждающих документов, а также более строгие правила для многократных виз. При этом отмечается, что ныне действующие визы граждан России не аннулируют.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия подготовила детальные предложения об отказе от упрощённого визового режима с Россией. Решение может вступить в силу 12 сентября 2022 года.

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