Нью-Джерси, США, 7 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Утром 7 сентября биткоин торговался ниже $19 000, достигнув минимума с июня на фоне падения фондовых рынков по всему миру и продолжающегося укрепления доллара США, как передает CNBC.

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Стоимость всего криптовалютного рынка также упала ниже $1 трлн, так как все цифровые валюты потеряли в цене.

По данным CoinDesk, в 03:50 утра по восточному времени (10:50 по московскому времени) биткоин торговался на уровне $18 812,36, снизившись более чем на 5%. Эфириум, рост которого в последние месяцы значительно опережал рост биткоина, подешевел более чем на 8% до $1 518,59.

Ужесточение политики Федеральной резервной системы США привело к укреплению американского доллара, что, в свою очередь, оказало влияние на рисковые активы. Биткоин торгуется в корреляции с акциями, поэтому если они падают, то падает и криптовалюта.

«Макросреда также продолжает оставаться сложной, доллар продолжает обновлять максимумы. Это, как мы видим, влияет на все рисковые активы, — сказал CNBC вице-президент по корпоративному развитию и международным связям криптобиржи Luno Виджай Айяр. — Если мы увидим, что доллар начнет двигаться вниз, тогда мы сможем добиться того, что рисковые активы, такие как биткоин, снова пойдут вверх».

2022 год нанес сильный удар криптовалютному рынку в целом: с момента пика в ноябре 2021 года его стоимость снизилась почти на 2 трлн долларов. Биткоин находится примерно на 60% ниже рекордного максимума в $68 990,90, достигнутого также в ноябре 2021 года.

Падение курсов вызвано сложными условиями, создавшимися для рисковых активов, а также специфическими проблемами криптовалют, такими как волна крахов и банкротств, охватившая всю отрасль.