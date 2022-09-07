Тбилиси, , 12:25 — REGNUM На международной конференции «Слава [б. УССР]», проходившей 6 сентября в Тбилиси, выступали представители радикальных групп, поэтому председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не стал принимать участие в мероприятии. Об том он сообщил на заседании парламента.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

Депутаты от оппозиции раскритиковали правящую партию «Грузинская мечта», так как ни один её представитель не посетил конференцию. Папуашвили отметил, что там выступали грузинские политики, которые не признают законность парламента.

«На панели этой конференции представлены радикальные политические группы, которые бросили парламентские мандаты, до сих пор не признают легитимацию парламента, до сих пор говорят о смене режима и призывают вас отказаться от мандатов, данных народом», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что не имеет права поощрять такой радикализм. По этой причине спикер парламента и отказался от участия в конференции, посвящённой киевскому режиму и критике России.

Стоит отметить, что оппозиционные партии Грузии не признали итогов парламентских выборов 2020 года. Сначала депутаты от оппозиции объявили бойкот парламенту, а некоторые сдали мандаты. Потом партии согласились работать в парламенте, но продолжают заявлять о «сфальсифицированных» выборах.

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