Краснодар, 7 сентября 2022, 12:24 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту повреждения инсталляции «Победа» с изображением участников Великой Отечественной войны в станице Старощербиновской Краснодарского края, сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Подозреваемый задержан.
Дело возбуждено по п.«б» ч.2 ст.243.4 УК РФ («Уничтожение или повреждении воинских захоронений, памятников, стел, обелисков»), фигурантом стал 23-летний местный житель.
По версии следствия, вечером 20 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в Щербиновском парке 40-летия Победы нанес не менее трех ударов руками по инсталляции «Победа», посвящённой защитникам Родины, на которой изображены участники Великой Отечественной войны. В результате объект был повреждён.
Мужчина дал признательные показания. По решению следователя подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.