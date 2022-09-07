Краснодар, , 12:24 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту повреждения инсталляции «Победа» с изображением участников Великой Отечественной войны в станице Старощербиновской Краснодарского края, сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Подозреваемый задержан.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Дело возбуждено по п.«б» ч.2 ст.243.4 УК РФ («Уничтожение или повреждении воинских захоронений, памятников, стел, обелисков»), фигурантом стал 23-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 20 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в Щербиновском парке 40-летия Победы нанес не менее трех ударов руками по инсталляции «Победа», посвящённой защитникам Родины, на которой изображены участники Великой Отечественной войны. В результате объект был повреждён.

Мужчина дал признательные показания. По решению следователя подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.