Таллин, , 12:23 — REGNUM

Цена недвижимости Images Money

Об остывании рынка недвижимости в столице Эстонии говорит тот факт, что уже третий месяц цена за квадратный метр остается прежней. Об этом исполнительный директор эстонской фирмы по продаже недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер сообщил радио Vikerraadio.

По его словам. ожидание экономического спада и снижение покупательной способности населения замедлили рост цен на недвижимость. Люди осторожничают с покупками накануне отопительного сезона, в который ожидаются рекордно высокие траты на коммунальные услуги, газ, отопление и электричество.

«В предыдущие годы цены на недвижимость росли практически каждый месяц. Мы прогнозировали, что в 2022 году средняя цена квадратного метра квартиры в Таллине превысит 3 000 евро, а на сегодняшний день она остается на уровне в примерно 2 900 евро», — отметил Вахтер.

Как добавил Вахтер, косвенное влияние на стагнацию рынка недвижимости оказало и первое за последнее десятилетие повышение ставки Euribor: «Конечно же, это заставляет людей быть более осторожными. Сейчас Euribor уже больше процента, возможно поднимется до двух».

«Это делает людей осмотрительными, а значит цены на недвижимость больше не будут расти так быстро», — прогнозирует дальнейшие события Вахтер.