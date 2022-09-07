Париж, 7 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В результате пожара в квартире в шестом округе Парижа в ночь с 6 на 7 сентября, два человека погибли и двое получили ранения, сообщает Le Figaro.

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Около полуночи полиция приехала в центр Парижа, где произошел пожар. В 2:30 огонь локализовали и полностью потушили.

По словам источника в полиции, в поврежденной квартире были обнаружены два полностью обгоревших тела. Еще два человека были доставлены в больницу.

Причина аварии пока неизвестна, расследование продолжается.