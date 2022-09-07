Абакан, , 12:22 — REGNUM Жара в Хакасии сменится ветреной погодой. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, ссылаясь на прогнозы синоптиков, 8 сентября в Хакасии ожидается сильный северо-западный ветер.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами — более 25 м/с. В связи с этим жителей республики простят соблюдать меры безопасности — отказаться от разведения костров, туристических поездок, не парковать автомобили под рекламными щитами и тополями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили жителей Хакасии об аномальной жаре до +35 °С.

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