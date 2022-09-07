* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 12:22 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат собирают силы для продолжения войны в Панджшере. Источники сообщили газете «8 Собх», что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказал главам уездов Герата собрать определённое количество боевиков.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Источник в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не пожелавший назвать своё имя, подтверждает, что главы уездов получили приказ из Кабула направить 500 боевиков для боёв в Панджшере. По информации собеседников, из каждого уезда затребовано от 30 до 70 бойцов, которых собираются направить в Панджшер.

Другой источник в Герате сообщает, что для «Панджшерской войны» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирают солдат в некоторых религиозных школах провинции. Так, несколько учеников религиозной школы попрощались со своими одноклассниками и объявили, что принято решение об их отправке в Панджшер.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили войска из западных провинций страны, включая Гор и Бадгис, для борьбы в Панджшере.