Гавана, 7 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил новоизбранного президента Кении Уильяма Руто и пожелал ему успехов в выполнении обязанностей. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

Кубинский лидер подтвердил желание продолжать расширять отношения дружбы и сотрудничества между «нашими двумя странами и народами».

Накануне министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также направил свои поздравления новому правителю Кении, который стал президентом после того, как в течение почти 10 лет занимал пост вице-президента.