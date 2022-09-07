Ясный, Оренбургская область, , 12:21 — REGNUM В Ясненском городском округе Оренбургской области идёт капитальный ремонт гидротехнических сооружений Верхне-Кумакского водохранилища, которое построено 55 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Водохранилище Walterwefer

За 55 лет гидротехнические сооружения (ГТС) на объекте не подвергались ремонту. Губернатор Денис Паслер отметил, что Верхне-Кумакское водохранилище приблизилось к аварийному состоянию, и его необходимо привести в порядок.

Завершится капитальный ремонт объекта в 2024 году. Источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты. Добавим, Верхне-Кумакское водохранилище предназначено для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения города Ясного и поселка Светлого.