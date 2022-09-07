Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Большинство американских граждан по-прежнему считают историю о ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера важной, несмотря на то, что момента ее публикации прошло почти два года, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает 6 сентября New York Post.

Хантер Байден acaben

Из 1 тыс. избирателей в США, опрошенных Rasmussen Reports, 63% считают историю о брошенном ноутбуке сына Байдена «важной», а 44% считают ее «очень важной». Для сравнения, только 17% опрошенных считают, что эта история «совсем не важна».

Между тем, почти половина опрошенных избирателей (48%) также считают, что президент Байден, возможно, не выиграл бы выборы 2020 года, если бы перед голосованием средства массовой информации освещали содержимое ноутбука его сына.

Напомним, впервые опубликованная в New York Post статья о ноутбуке Хантера Байдена подверглась цензуре в социальных сетях Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).