Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Опубликован новый тизер фильма «Амстердам» режиссёра Дэвида О. Расселла. Об этом пишет портал Collider.

Кристиан Бэйл Цитата из трейлера фильма «Амстердам» режиссёра Дэвида О. Расселла

Картина расскажет о трёх друзьях в исполнении Кристиана Бэйла, Марго Робби и Джона Дэвида Вашингтона, которым необходимо доказать свою непричастность к совершению преступления. Желая установить справедливость, герои раскрывают один из самых шокирующих секретных заговоров.

Напомним, премьера «Амстердама» намечена на 7 октября 2022 года. В фильме также сыграют Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Маттиас Шонартс, Крис Рок, Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Зои Салдана, Майк Майерс и Тейлор Свифт.

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