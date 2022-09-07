Москва, 7 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, ответные меры не должны противоречить национальным интересам. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 7 сентября в ходе ВЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

«Мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки, но и в этой сфере мы ничего не должны делать из того, что противоречит нашим интересам», — сказал российский лидер.

По его словам, обычно МИД предпочитает действовать зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы всем должны закрыть.

«Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас? Да», — отметил Путин.

Пусть приезжают иностранные бизнесмены, репетиторы, спортсмены, деятели культуры. А те, кто изолирует Россию — они изолируют сами себя, добавил он.

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