Ходейда, Йемен, 7 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Представители миссии Организации Объединенных Наций в Йемене сообщили о достижении соглашения с повстанцами-хуситами по демилитаризации города Ходейда. Об этом сообщает Belqees со ссылкой на заявление ООН.

@army21ye Хуситы парад

Так, заместитель главы миссии Вивиан Берри и делегация хуситов обсудили гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается население в провинции Ходейда, включая гуманитарное разминирование.

В ООН также осудили недавний военный парад хуситов, который прошёл в Ходейде, в нарушение условий соглашения о демилитаризации региона.

«Стороны обсудили необходимость восстановления функционирования совместных механизмов, чтобы сосредоточиться на деэскалации и сотрудничестве и эффективно реагировать на нарушения режима прекращения огня в провинции Ходейда, которые продолжают сказываться на наиболее уязвимых слоях населения», — отмечается в заявлении ООН.