Иркутск, 7 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Иркутская область, которая по итогам 2021 года была признана лидером по искусственному лесовосстановлению в стране, почти на 76% выполнила лесовосстановление по нацпроекту «Экология» в 2022 году. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, мероприятия по лесовосстановлению на начало сентября 2022 года проведены на общей площади 101,9 тыс. га. Это 75,8% от годового плана работ. Всего министерством лесного комплекса Иркутской области в 2022 году принято задание по лесовосстановлению на площади 134,5 тыс. га.

Правительство Иркутской области Лесопитомник

К настоящему моменту искусственное лесовосстановление выполнено на площади 12,2 тыс. га, комбинированное — 6,5 тыс. га, оказано содействие естественному восстановлению леса на площади 114 тыс. га.

В регионе в целях лесовосстановления заготовлено 16,06 тонн лесных семян: 15,7 тонн — сосны обыкновенной, 0,03 тонны — ели и 0,33 тонны — лиственницы. Кроме того, в лесопитомниках Приангарья выращивается 45,7 млн штук посадочного материала, в том числе 15,2 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой и 30,5 млн штук сеянцев с открытой корневой системой.

«Этого количества материала достаточно для возобновления лесов на землях лесного фонда в 2022 и 2023 годах. Однако ежегодно потребность в посадочном материале, особенно с закрытой корневой системой, возрастает. Поэтому сейчас разрабатывается проект создания тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой на базе Мегетского лесопитомника. Закладываемая производственная мощность комплекса составит до пяти миллионов сеянцев в год, с возможностью повысить ее до 10 миллионов сеянцев в год при использовании двухротационной схемы выращивания», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

«Мегетский лесопитомник находился в запущенном состоянии: за 2018−19 годы в нём не вырастили ни одного дерева. Сегодня объёмы выращиваемых саженцев превышают 8 миллионов сосен в год. И это только начало. Идёт работа по привлечению федеральных средств на развитие питомника, увеличение выпуска посадочного материала почти в три раза. Поручение создать собственные питомники получили все крупные лесоперерабатывающие корпорации региона», — подчеркнул депутат Иркутского областного законодательного собрания Кузьма Алдаров.

В июне 2022 года в рамках деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума губернатором Иркутской области Игорем Коьзевым заключено соглашение с ООО «Удан» об информационном взаимодействии при создании в Приангарье тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, производственной мощностью до 35 млн штук.

Также министерство лесного комплекса Иркутской области сообщало о создании нового лесопитомника в Братском районе, возведенного компанией «АНГРИ» и введенном в эксплуатацию в июне 2022 года. Лесопитомник также специализируется на выращивании сеянцев с закрытой корневой системой с производственной мощностью 3 млн сеянцев в год за две ротации.

Применение данного метода выращивания — это инновационный, высокотехнологичный вариант лесовосстановления позволяющий сократить сроки выращивания стандартного посадочного материала. Необходимых показателей роста посадочный материал достигает за один сезон, что дает возможность для увеличения производительности питомника.

«Подобные каркасные теплицы для выращивания посадочного материала широко используются. Мы, с учетом климатических особенностей и других нюансов, доработали проект. Наша конструкция состоит из 54 секций с усиленной системой крепления. Секции автономны, на тот случай, если потребуется замена одной из них», — рассказал генеральный директор ООО «АНГРИ» Евгений Бакуров.

Объем инвестиций в создании питомника ООО «СтарВуд» составил порядка 100 млн рублей. В настоящее время, компания представила планы по развитию и прорабатывает вопрос об увеличении мощностей до 5 млн. сеянцев в год. На основании проведенной инвентаризации до 15 сентября 2022 года питомник будет включен в реестр лесных питомников выращивающих посадочный материал для целей лесовосстановления, на территории Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей нацпроекта «Экология» — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Этот показатель удалось достичь уже в 2021 году: тогда соотношение составило 109,6%, это значит, что площадь лесовосстановления превысила площадь погибшего леса.

В поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» каждый год проходит акция «Сохраним лес «. С августа по ноябрь во всех регионах страны под руководством местных лесохозяйств добровольцы высаживают молодой лес. Акцию поддерживают блогеры, звезды шоу-бизнеса и представители бизнес-сообщества. В 2021 году она объединила более 1,7 млн добровольцев со всей страны, которые посадили больше 70 млн молодых деревьев.