Ярославль, , 12:20 — REGNUM Отопительный сезон в Ярославской области начнётся досрочно. Об этом заявил врио главы региона Михаил Евраев.

Михаил Евраев Правительство Ярославской области

«Уже 1 сентября жара сменилась ранним похолоданием, и, по прогнозу погоды, пониженная температура в регионе сохранится. Холодно в школах и детских садах, других социальных учреждениях, в квартирах. У нас есть норматив, который предписывает включать отопление, когда температура держится на отметке 8 градусов в течение пяти дней. Мы не будем ждать наступления нормативных сроков и прямо сегодня начнём готовить систему к пуску тепла, в первую очередь, в соцобъектах», — заявил Михаил Евраев.

Евраев рассказал что в правительство уже обратилось большое количество жителей области с жалобами на холод в домах. Врио губернатора поручил чиновникам на местах проинформировать жителей о датах, когда отопление будет включено.