Москва, 7 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Велика вероятность, что осенью 2022 еврозона впадет в рецессию при всё еще высокой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Gazprom.ru Добыча газа

«В соответствии с планом Международного энергетического агентства по сокращению зависимости ЕС от российского природного газа, комплекс мер, охватывающий поставки газа, систему электроснабжения и секторы конечного потребления, может привести к тому, что ежегодная потребность ЕС в импорте российского газа сократится более чем на 50 миллиардов кубометров в течение одного года, то есть более чем на треть, — сказал он. — Также, согласно прогнозам МЭА, отступление от планов ЕС по темпам сокращения выбросов позволило бы сократить в краткосрочной перспективе импорт российского газа более чем на 80 миллиардов кубометров, или более чем наполовину».

По его словам, существующий кризис заставляет европейцев ускорить замену газовых котлов тепловыми насосами, что потребует дополнительных инвестиций в размере 15 млрд евро, но обеспечит конкурентное преимущество и снижение выбросов в долгосрочной перспективе.

«Тепловые насосы предлагают очень эффективный и экономичный способ отопления домов, заменяя котлы, использующие газ или другое ископаемое топливо, — пояснил Аким. – Ускорение ожидаемого развертывания темпов установки тепловых насосов в ЕС, согласно оценкам МЭА, может позволить сэкономить дополнительно 2 млрд кубометров газа в течение первого года. Согласно Директиве ЕС по энергоэффективности и Директиве по энергоэффективности зданий в рамках программы «Fit for 55», к 2030 году спрос на газ в зданиях должен сократиться на 45 млрд кубометров в год по сравнению с сегодняшним днем».

При этом он подчеркнул, что лидеры ЕС, безусловно, обеспокоены полным прекращением поставок, особенно потому, что многие отрасли промышленности используют газ в качестве сырья в своем производственном процессе.

«При сокращении поставок и повышении цен газовый кризис меняет экономические перспективы Европы; очень многие производства оказываются нерентабельными при такой стоимости газа. Более высокие цены на газ увеличивают расходы компаний и сокращают бюджеты потребителей, оставляя им меньше денег, чтобы тратить их на другие товары и услуги. Ожидается, что этой осенью еврозона впадет в рецессию при всё еще высокой инфляции», — подытожил Аким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал, какие страны наращивают поставки газа в Германию.