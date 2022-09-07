Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме эмоционально высказался об имуществе крупного бизнеса.

Sasha-int Парусная яхта «А», принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко

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«У них там деньги, яхты арестовали. А я давно предупреждал об этом: лучше бы эти лодки здесь держали, на Родине, а деньги вкладывали в российскую инфраструктуру. И ничего бы не произошло. Теперь всё потеряли. А я предупреждал. Не потому что умнее, потому что у меня информации больше», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, как утверждает первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, на одной из подвергнутых Вашингтоном аресту яхт, якобы принадлежащей бизнесмену из РФ, было обнаружено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже (1846-1920).