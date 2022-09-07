Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Гидрометцентр составил штормовое предупреждение для Ленинградской области из-за заморозков до минус 3 градусов, которые ожидаются с 8 по 11 сентября, сообщил 7 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Заморозки Free-Photos

«В связи с очередным похолоданием Гидрометцентром вчера было составлено штормовое предупреждение о заморозках по территории Ленинградской области и соседних областей», — отметил синоптик.

Вероятность заморозков по территории Ленобласти сохраняется с 8 по 11 сентября. По прогнозу в ночные и утренние часы местами температура воздуха будет понижаться до минус 1…3 градусов.

«В Санкт-Петербурге заморозков пока не ждем. Температура воздуха ночью будет до +3…+5 градусов, но в окрестностях города может наблюдаться понижение до 0 градусов», — заметил Александр Колесов, указав, что с выходных дней антициклон, который будет смещаться на юг через Петербург и Ленобласть, начнет прогреваться, и дневные температуры повысятся.

«На следующей неделе потепление все еще ждем», — резюмировал он.

По его словам, кратковременные дожди пройдут 7 и 8 сентября в отдельных районах, а затем осадки прекратятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах Ленинградской области 6 сентября стартовал отопительный сезон. Периодическое протапливание началось в детсадах, школах и больницах, затем — в жилых домах.

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