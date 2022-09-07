Кишинёв, , 12:10 — REGNUM Сторонники партии «Шор» и Партии коммунистов Молдавии вышли в Кишинёве 7 сентября на акцию протеста к посольству Германии в Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

Участники акции выражают недовольство работой правительства республики, сформированного партией «Действие и солидарность» (ПДС). Также протестующие требуют освободить из-под ареста депутата парламента от «Шор» Марину Таубер и других членов партии.

«Не будьте немыми, слепыми и глухими к злоупотреблениям правительства ПДС», — обратились активисты к немецким дипломатам.

Протестующие принесли плакаты на молдавском, русском и английском языках: «Таубер — политзаключенная!», «ПДС закрывает рот оппозиции!» и другие. Активисты призвали посольство ФРГ принять все имеющиеся дипломатические методы, чтобы защитить права оппозиции.

Стоит отметить, что ранее «Шор» проводила акции протеста раз в неделю по выходным. С начала этой недели акции стали проходить ежедневно.

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