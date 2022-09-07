Новосибирск, 7 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Новосибирске утром 7 сентября приземлился спецборт с 23 раненными участниками спецоперации из Луганской Народной Республики. Они будут лечиться в областной клинической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области В Новосибирске встретили раненых бойцов из ЛНР

По словам замминистра здравоохранения Лады Шарыгиной, заявку на специализированную помощь в адрес губернатора Андрея Травникова направила глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко. Пациентов сопровождали новосибирские врачи.

«Несколько дней назад они выехали в ЛНР, чтобы отобрать, каждый по своему профилю, больных, которым нужна высокотехнологичная медпомощь. В самой крупной больнице области для этого есть все необходимые ресурсы: квалифицированные специалисты и современное оборудование», — отметила чиновник.