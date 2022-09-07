Кострома, 7 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Мужчину, разрушившего конструкцию в виде буквы «Z» в Костроме, осудили по статье «Вандализм». Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области. Его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Арестовывать и привлекать к исправительным работам мужчину не стали.

Видео с камеры видеонаблюдения

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 апреля 2022 года. По информации следователей, 51-летний москвич был нетрезв и решил опрокинуть световой короб. Рядом с конструкцией находились охранники частного предприятия «Рубеж-ВЛ». Они не стали мешать нарушителю, за что в дальнейшем были уволены с работы.

Собственником конструкции была Служба муниципального заказа по ЖКХ. Мужчина оплатил стоимость её ремонта — 76 тысяч рублей, однако возвращать на прежнее место букву не стали.