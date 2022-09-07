Москва, , 12:18 — REGNUM Политикой закрывания глаз на происходящее назвал депутат Госдумы России Амир Хамитов («Новые люди»), комментируя отчет делегации МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

Он напомнил, что после посещения Запорожской АЭС делегация МАГАТЭ своем отчете рекомендовала срочно прекратить обстрелы этой станции, при этом не уточнила кто именно стреляет.

«Это может свидетельствовать о давлении на экспертов как непосредственно [со стороны киевского режима], так и со стороны западных стран. Так или иначе, это снова политика закрывания глаз на происходящее», — отметил депутат в телеграм-канале.

Он отметил, что после такого у любого здравомыслящего человека возникают вопросы.

«Сколько же будут продолжаться эти попытки усидеть на двух стульях? Неужели специалисты в атомной энергетике не понимают, что если не остановить [экстремистов киевского режима], то хорошо не будет никому? Но, похоже, стремление сохранить «цивилизованное» лицо и любой ценой не озвучивать истинных виновников происходящего сильнее», — указал Хамитов.

Он также напомнил, что России не привыкать в одиночку брать на себя ответственность за спасение людей.

«И как бы ни вели себя представители так называемых «цивилизованных» стран, мы все равно доведем специальную военную операцию до логического конца. Потому что жизни людей и безопасность своей страны для нас важнее, чем сиюминутные политические амбиции. А западный мир может и дальше продолжать изображать из себя мировых лидеров. Только обстановка на планете стремительно меняется, и с чем они останутся, когда для всех, включая жителей их стран, станет очевидно, что король — голый?» — рассуждает он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что доклад по итогам поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС был представлен ООН 6 сентября. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем докладе так и не назвал источник обстрела Запорожской атомной электростанции.

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