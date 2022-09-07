Новотроицк, Оренбургская область, , 12:09 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области компанию привлекли к административной ответственности за коррупционное правонарушение, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Штраф Uriston.com

По данным ведомства, 21 февраля 2019 года представитель юридического лица передал денежное вознаграждение представителю заказчика за предоставление преференций при заключении договора и его последующем исполнении. Размер взятки составил 186 тыс. рублей.

Компания, от имени которое передано вознаграждение, оштрафовано на 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Добавим, получатель денег в 2020 году осуждён за коммерческий подкуп.