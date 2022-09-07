Сеул, , 12:09 — REGNUM В 2021 году Южная Корея заняла 17-е место в рейтинге стран «Большой двадцатки» (G20) по объёму прямых инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с 2017 годом Южная Корея сместилась на две ступени вниз.

Известно, что возглавили список США. ЮАР расположилась на 7-м месте, Франция — на 13-м месте, а Япония — на 14-м.

Согласно данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, в первом полугодии 2022 года объём прямых инвестиций в Южную Корею составил $11,9 млрд, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

С другой стороны объём инвестиций из Южной Кореи за рубеж составил $25,4 млрд. За год показатель увеличился на 123,9%.