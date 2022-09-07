Владивосток, , 12:12 — REGNUM Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в том числе в энергетической сфере и в вопросах освоения Арктики. Об этом индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил 7 сентября в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, огромные возможности для сотрудничества двух стран есть в сфере энергетики. Индии уже принадлежит значимый инвестиционный вклад в развитие фармацевтики и алмазной промышленности на Дальнем Востоке России.

«Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией во многих вопросах, в том числе, связанных с Арктикой», — сказал Моди.

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