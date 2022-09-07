* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Лидер антиталибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмед Масуд назвал поддержку Пакистаном талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «игрой с огнём» и сказал, что этот огонь также затронет сам Пакистан. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Масуд заявил в интервью индийским СМИ, что Пакистан поддерживает группы, дестабилизирующие другие страны. По его словам, Исламабад открыто признал, что поддерживает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и укрывает эту группировку в течение последних 20 лет. Он добавил, что Пакистан поддерживал и укрывал «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и многие другие группировки.

«Если бы Афганистан не перешёл под власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы определённо могли бы увидеть, как Айман аз-Завахири будет убит в Пакистане, а не в Кабуле. Прямо как Усама бен Ладен», — считает Масуд.

«Это огонь, с которым играет Пакистан, и рано или поздно мы увидим, что он даст обратный эффект», — подчеркнул лидер Фронта сопротивления.

Он добавил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляет убежище для террористических группировок.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили, но ранее заверяли, что территория Афганистана не будет использоваться против какой-либо страны.