Москва, 7 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение качества и результативности законотворческой процедуры, внесли в Госдуму депутаты комитета по контролю во главе с Олегом Морозовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Для повышения эффективности законотворческого процесса и парламентского контроля предлагается установить возможности определять в постановлениях Государственной думы о принятии федеральных законов наименования и сроки принятия нормативных правовых актов правительства России и федеральных органов исполнительной власти.

Также предлагается дать право комитету Госдумы по контролю представлять на заседаниях Совета Думы заключения по информации правительства о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами.

Изменения вносятся в федеральный закон «О парламентском контроле» и помогут исключить юридико-технические несоответствия между отдельными нормами действующего законодательства, будут способствовать улучшению взаимодействия палат Федерального Собрания с правительством и в целом повысят качество и результативность законотворческой процедуры.