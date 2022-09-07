Таллин, , 12:06 — REGNUM В энергетических госкомпаниях Эстонии Eesti Energia и Elering гарантируют, что даже при реализации самого критичного сценария жители Эстонии не останутся без света.

Энергетика Mrsk-cp.ru

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR, в этом руководство компаний заверило журналистов. Госкомпании смогут обеспечить как минимум четверть необходимого стране объема электроэнергии.

При этом отмечается, что у России имеются рычаги воздействия на эстонское энергоснабжение, так как главные «энергодобытчики» Нарвские электростанции зависят от уровня воды в реке Нарова.

Россия при желании может его снизить, открыв со своей стороны дамбу водохранилища, сообщил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. По его словам, об этих рисках в госкомпании знают давно, оценивая риски каждый год.

Кроме того, критичная ситуация и остановка электростанций может возникнуть в случае, если нечем будет охлаждать излишки теплоэнергии, производимой на нарвских энергоблоках.

В Eesti Energia уверяют, что у них на этот случай под рукой есть запасной вариант: «Если мы говорим о насосах, то есть о не природном потоке воды, то они запускаются только в случае, если природы нам не хватает. И это могут быть реальные ситуации».

Он напомнил, что нынешнее лето было очень сухим, осадков было недостаточно и так далее. «В этой ситуации мы должны насосами искусственным способом компенсировать объемы воды для охлаждения», — пояснил Суттер.

Но даже если Нарвские электростанции выйдут из строя, Эстония не останется без энергоснабжения.

«Для сети, которой занимается Elering, это не будет означать ничего до тех пор, пока вся сеть будет целостной. Ситуация усложнится, если одновременно с этим Россия отсоединит Эстонию от своей системы», — рассказал член правления энергосетевого монополиста страны Elering Калле Кильк.

Поскольку нужная частота в эстонской энергосети поддерживается до 2025 года российскими компенсаторами, отключение от общей сети означает остановку кабеля Estlink 2. С его помощью Эстония сегодня получает электричество из Финляндии.

«Если реализуется сценарий, когда с Россией подключение исчезнет и Нарвские электростанции не будут работать, то в странах Прибалтики существуют другие станции», — заверил глава энергокомпании.

Но даже если предположить, что Эстония вообще останется одна, а ресурсы у нее будут ограничены, но даже в этом случае будет гарантировано поступление от 200 до 500 мегаватт-час, или примерно четверть от потребления, уточнил Кильк.