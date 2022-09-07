Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в экономике страны пик самой сложной ситуации уже пройден и сейчас ситуация нормализуется, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства отметил, что инфляция начала снижаться и этот тренд сохранится. Он подчеркнул, что безработица в России находится на минимуме — 3,9%.

Путин заявил, что бюджет РФ будет сверстан с профицитом.

«Это несмотря на все мрачные прогнозы. Предрекали спад экономики, ВВП. Спад будет, но не значительный — 2-2,5%. Мы реализуем все наши программы развития. В этом году расходы федерального бюджета будут на 20% больше, чем в прошлом году. Инфляцию будем подавлять», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижается уровень инфляции, а в западных странах, наоборот, растёт. Об этом заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин.