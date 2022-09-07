Лондон, 7 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября выступил со статьей в Financial Times, в которой предупредил о том, что приближается тяжелая зима, и призвал стоять на своем, невзирая ни на какие трудности.

Nato.int Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, из-за «стремительного цен на энергоносители и стоимости жизни», вызванного СВО, проводимой Россией на территории б. УССР, «наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию. Нам предстоят трудные шесть месяцев с угрозой отключения энергии, сбоев в работе и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании — ради [киевского режима] и ради нас».

Столтенберг напомнил читателям, что «мы несем моральную ответственность за поддержку этой независимой демократии в сердце Европы» и «платим определенную цену», которая также идет на пользу «нашей собственной безопасности», поскольку Россия «может пойти на дальнейшую агрессию против других соседей и даже напасть на союзников НАТО».

В заключении глава НАТО призвал готовиться к трудным временам «ради будущего [киевского режима] и нашего будущего» и «не сворачивать с пути».