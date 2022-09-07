Волгоград, 7 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Славянский районный суд Краснодарского края вынес приговор таксисту из Волгограда за совершение ДТП, в котором погиб ребёнок, сообщили 7 сентября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Sledcom.ru Суд

В начале января 2022 году таксист на арендованном Volkswagen Polo уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с Toyota Funcargo, в котором ехали бабушка с двумя внуками. В результате аварии на месте скончалась трёхлетняя пассажирка Toyota. В больницу госпитализировали женщину-водителя и второго ребёнка из Toyota, а также пассажиров Volkswagen.

Подсудимый согласился с обвинением и признал свою вину в ДТП. Суд приговорил таксиста к трём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил его водительских прав. Решение ещё не вступило в законную силу.