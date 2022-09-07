Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 9 стартапов получили возможность финансирования до 15 млн от фонда «Восход» в результате питч-сессии в гостиной группы «Интеррос», которую провели эсперты фонда на полях Восточного экономического форума. Участники сессии — разработчики из различных регионов Дальнего Востока — представили высокотехнологичные проекты и удаленно ответили на вопросы инвесторов.

Росконгресс

Эксперты отметили, что многие из рассмотренных ими проектов не просто решают какие-либо насущные промышленные задачи, но являются прорывными инструментами в сфере медицины, сельского хозяйства или цифрового развития.

Так, один из участников, компания NovaSkin из Улан-Уде, создает покрытие для местного лечения тяжелых ожогов, вялотекущих неинфицированных ран, обморожений и подобных травм с помощью особой белковой композиции, позволяющей создать ранозаживляющий материал, не содержащий чужеродных клеток. По словам специалистов, это уже само по себе является прорывом в сфере борьбы с ожогами.

Другая компания из Владивостока — РЕМО — представила инструмент для реабилитации пациентов после инсультов, который помогает восстанавливать мелкую моторику движения конечностей.

Эксперты «Восхода» оценили сервис перевода голосовых файлов в текст от компании Teamlogs, который уже полноценно работает и может конкурировать с роботами «больших» компаний. К примеру, технология приморцев гораздо лучше аналогичных сервисов улавливает пунктуацию.

По итогам каждый из отобранных инвесторами проектов сможет продолжить диалог после форума и рассчитывать на привлечение до 15 миллионов рублей инвестиций.

Группа «Интеррос», ключевой инвестор фонда «Восход», активно содействует развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности региона. Инвестиции «Интерроса» в венчурный фонд «Восход», созданный в сотрудничестве с Минвостокразвития, составили 10 млрд рублей.