Москва, , 12:02 — REGNUM Согласно оценкам МВФ, альтернативные источники могут заменить до 70% российского газа, что позволит ЕС избежать дефицита в случае временного перерыва в поставках примерно на шесть месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Газ для Германии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выводы МВФ показывают, что в краткосрочной перспективе наиболее уязвимые страны Центральной и Восточной Европы — Венгрия, Словакия и Чехия — сталкиваются с риском нехватки до 40% потребления газа и сокращения валового внутреннего продукта до 6%, — сказал он. — Воздействие на Австрию, Германию и Италию, согласно МВФ, также будет значительным. Германия до недавнего времени покупала более половины своего газа у России. Но, по последним оценкам энергетической ассоциации BDEW, потребление газа в Германии из России в августе упало до 9,5%, в сравнении с 60% за тот же период 2021 года. Данные BDEW также показывают, что Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию, обеспечив почти 38% ее потребления в августе 2022 года».

Кроме того, он отметил, что Нидерланды, второй по величине поставщик газа для Германии, в августе поставили примерно 24% от общего объема поставок в страну.

«В настоящее время ЕС имеет доступ к более чем 200 миллиардам кубометров в год регазификационных мощностей (для приема СПГ), включая возможность ввоза газа через терминалы СПГ в Великобритании. Однако в некоторых регионах, особенно при перекачке от Испании до Франции, пропускная способность ограничена, что ограничивает использование регазификационных мощностей Испании для импорта в другие европейские страны, — сказал Аким. — Согласно оценкам МВФ, альтернативные источники могут заменить до 70% российского газа, что позволит Европе избежать дефицита в случае временного перерыва в поставках примерно на шесть месяцев».

Однако, как подчеркнул Аким, более длительное полное прекращение поставок российского газа по всему ЕС может привести к очень высоким ценам и значительному дефициту голубого топлива в некоторых странах. Причем наиболее уязвимыми являются районы Центральной и Восточной Европы.

«Поскольку природный газ является важным фактором производства, безусловно, потенциал экономики ЕС сократится», — подытожил Аким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биржевая цена на газ в Европе снизилась почти на 4% по итогам торгов во вторник 6 сентября.

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