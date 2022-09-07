Подгорица, , 12:02 — REGNUM Верховная государственная прокуратура Черногории возбудила дело по поводу опубликованной стенограммы разговора об убийстве президента страны Мило Джукановича, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мило Джуканович Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело было возбуждено после публикации в СМИ расшифровок разговора о планах убийства президента Черногории Мило Джукановича.

Ранее сообщалось, что члены ОПГ известной как «Шкалярский клан» в феврале 2020 года договаривались о «ликвидации» президента Черногории Мило Джукановича.