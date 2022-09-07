Париж, , 12:00 — REGNUM Французский режиссер Жюст Жакен, который наиболее известен тем, что снял фильм «Эммануэль» (Emmanuelle, 1974), ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 7 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на секретаря семьи покойного.

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«Жюст Жакен, режиссер «Эммануэль» с Сильвией Кристель в главной роли, умер 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет», — сказал он.

Также указывается, что кинематографист скончался в окружении своей семьи.

Отметим, Жюст Жакен родился в 1940 году в Виши и стал известен после выхода в 1974 году эротического фильма «Эммануэль», снятого по одноименному бестселлеру Эммануэль Арсан.