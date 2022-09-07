Кемерово, 7 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области регулярно занимаются физкультурой и спортом около 1,3 млн человек (52% населения), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Кемеровской области Спорткомплекс в Кузбассе

По данным министерства спорта Кузбасса, в регионе насчитывается более 8 тыс. действующих спортивных сооружения, в том числе около 4,6 тыс. открытых спортивных площадок и велодорожек, 462 объекта городской и рекреационной инфраструктуры.

По словам губернатора Сергея Цивилёва, Кемеровская область занимает лидирующие позиции в России по обеспеченности населения спортивной инфраструктурой.

«По итогам первого полугодия 2022 года регион уже опережает показатели, установленные Минспорта России — при плане 68,5% уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 69,4%», — отметил он.

Добавим, что в настоящее время в Кемерове строится спортивный комплекс «КуZбасс-Арена», в Калтане новый спорткомплекс в посёлке Постоянный. В Новокузнецке завершается капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов.