Владивосток, , 11:58 — REGNUM Цены и основные параметры поставок российского газа в Китай через Монголию уже согласованы. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ).

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент отметил, что Монголия — дружественная России страна, стабильная в политическом плане и здесь нет никаких проблем. А вот договариваться с Китаем о ценах всегда не так просто.

«Китайские друзья — сложные переговорщики. При любой сделке исходят из своих национальных интересов, что очень правильно. Но они стабильные и надежные партнеры, и рынок колоссальный», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром и нефтегазовая корпорация Китая CNPC подписали соглашение о переходе в расчётах за газ на рубли и юани.

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