Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Политическая ситуация в мире даёт серьёзные вызовы экономике. Об этом заявил 7 сентября, выступая на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Он подчеркнул необходимость создавать многополярный мир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government ZA Флаги России и Китая

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По словам Ли Чжаньшу, «отдельные страны не гнушаются строить разделительные линии, создавать узкоблоковые структуры, нагнетать конфронтацию и раскол, поднимает голову протекционизм».

«Экономическая глобализация подвергается трудностям. Эти серьёзные вызовы дают всем дают всем ясный отчёт в том, что многополярный мир является единственным путём развития человечества», — отметил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подчеркнул, что мир должен быть справедливым и не должен быть основан на диктате одной страны, «которая возомнила себя господом богом». Необходимо уважать интересы других стран, основываться на принципах международного права, уверен российский лидер.