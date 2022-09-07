Владивосток, , 11:57 — REGNUM Россия разделяет требования жителей Германии, которые высказывают недовольство резким ростом цен на энергоносители. Об этом 7 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток — 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», — подчеркнул российский лидер.

При этом глава государства указал, что российская сторона готова «сделать это завтра». Он также напомнил, что не Москва была инициатором ограничительных мер, а санкции были введены под давлением США. Путин объяснил, что «американцы сами хотят продавать — втридорога».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Лейпциге прошёл митинг против роста тарифов и повышения стоимости энергоносителей. В митинге приняли участие несколько тысяч человек, а основные требования участников протеста — доступные цены на энергию и продовольствие.

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При этом, днём ранее, 4 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии не ожидают массовых протестов в стране из-за повышения цен на энергоносители. По его словам, некоторые жители страны не согласны с резким повышением цен, однако речь идёт как раз о некоторых. При этом Шольц добавил, что население Германии будет обеспечено электроснабжением.

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