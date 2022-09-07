, 11:55 — REGNUM Отношения России и КНДР обсудили на сессии «Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху» VII Восточного экономического форума 7 сентября.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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По меньшей мере полмира наблюдает за отношениями двух крупных держав: в какую сторону развернётся это сотрудничество. Будут ли страны укреплять взаимное доверие или придёт охлаждение? Эти и другие темы обсуждали участники сессии.

«Мы выстраиваем добрые отношения не вопреки и не на зло, а потому что мы — добрые соседи», — открыл дискуссию модератор Сергей Санакоев.

Председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что произошло увеличение торгового оборота между Россией и Китаем на 4,9 пункта.

«Наши отношения не стоят на месте и этот прогресс будет способствовать как развитию Дальнего Востока, так и экономики в целом», — добавил он.

Для китайской стороны важно развитие торгово-экономических отношений с Россией, в частности с Дальним Востоком, поэтому на ВЭФ прибыла внушительная китайская делегация.

Участники сессии обменялись своим видением относительно отраслей совместного развития отношений, инвестирования и логистики российско-китайского экономико-торгового пути.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума о том, как Китай будет помогать развивать Дальний Восток.