Кострома, , 13:16 — REGNUM В Костромской области хотят увеличить максимальный размер штрафа за безбилетный проезд до 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Закон об этом внесён в Костромскую областную думу. Действующий Кодекс региона об административных правонарушениях предусматривает штрафы в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

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В проекте закона отмечается, что изменения продиктованы транспортной реформой, реализация которой в областном центре намечена на 2023 год. Сейчас большинство городских маршрутов обслуживаются частными перевозчиками. В следующем году суммы контрактов хотят увеличить так, чтобы частники могли себе позволить обновить подвижной состав. Всего на оплату их работы потребуется порядка 1,8 млрд рублей в год.

Один из источников пополнения бюджета — оплата за проезд и штрафы. В то же время безбилетников в Костроме никак не наказывают. Частники не нанимают кондукторов из соображений экономии, кроме этого, в большинстве автобусов не выдают билеты, часты случаи нерабочих терминалов и приёма средств на личные карты водителей. Идентифицировать недобросовестного пассажира в текущей ситуации невозможно.

Предполагается, что следить за безбилетниками будет специальный оператор — организация, в функции которой в том числе войдёт мониторинг движения всего транспорта в городе. Рассматривать административные дела о штрафах будет департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Окончательное решение об увеличении размера штрафа будут принимать депутаты. Заседание, в повестку которого будет внесён этот вопрос, состоится в октябре 2022 года.

В соседней Ярославской области штраф за безбилетный проезд до сих пор составляет 100 рублей.

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