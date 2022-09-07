Кишинёв, , 11:55 — REGNUM Запасов дров в Молдавии хватает, чтобы удовлетворить спрос немногим более, чем на половину. Об этом говорится в обнародованной 7 сентября публикации телеканала tv8.

Дрова Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Две недели назад на заседании правительства разрешили импорт остатков древесины. Это означает, что в страну могут импортировать, уже по усмотрению экономических агентов, древесные отходы, опилки, которые могли бы стать альтернативой», — сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства окружающей среды Влад Мадан.

Он рассказал, что для избегания спекуляции дровами агентство Moldsilva прекратила продавать дрова посредникам и реализует их напрямую домохозяйствам. В компаниях-посредниках отметили, что остатки дров у них покупают по цене вдвое выше, чему у государства.

Сообщается, что жители часто предпочитают переплатить за готовые дрова, чем ждать несколько месяцев, а потом самостоятельно получать древесину и пилить её.

Стоит отметить, что Молдавии готовятся к тому, что Газпром перестанет поставлять газ. При этом решено сократить потребление голубого топлива на 15%, независимо от объёмов поставок. Среди планируемых мер сдерживание роста цен на дрова, закупка мазута и угля, а также снижение температуры в помещениях в отопительный период.

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