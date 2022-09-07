Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Европейский рынок всегда считался премиальным, но ситуация изменилась с началом кризиса вокруг б. УССР. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и доллар

Он отметил, что даже американские партнёры европейцев — весьма прагматичные люди — перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в страны Азии. Там они смогли дороже продать газ.

«Конечно, европейский рынок считался всегда премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется, и совсем недавно, в начале кризиса вокруг [б. УССР], он перестал быть премиальным», — сказал Путин.

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