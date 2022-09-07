Воронеж, 7 сентября 2022, 11:54 — REGNUM В Воронеже завершён срок приёма документов на участие в процедуре отбора концессионеров для реконструкции трех подземных переходов в Воронеж, об этом написал 7 сентября в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.
Речь идёт о подземных переходах на улице Ворошилова, Димитрова и Плехановская — все они в удручающем состоянии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в концессию были переданы подземные переходы у Цирка, на Московском проспекте и на проспекте Революции. Качество реконструкции перехода у Цирка, отметим, вызвало массу нареканий у горожан.