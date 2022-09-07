Воронеж, 7 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Воронеже завершён срок приёма документов на участие в процедуре отбора концессионеров для реконструкции трех подземных переходов в Воронеж, об этом написал 7 сентября в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подземный переход

«Процесс стартовал с поступления в наш адрес частной инициативы Эдуарда Толоконникова, который уже успешно развивает за счет собственных средств городской парк «Дельфин». Других предложений не поступило, соответственно, по действующему законодательству после прохождения предусмотренных процедур, соглашение будет заключаться с ним. Окончательное решение финализируем правовым актом администрации в течение месяца», — уточнил Кстенин.

Речь идёт о подземных переходах на улице Ворошилова, Димитрова и Плехановская — все они в удручающем состоянии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в концессию были переданы подземные переходы у Цирка, на Московском проспекте и на проспекте Революции. Качество реконструкции перехода у Цирка, отметим, вызвало массу нареканий у горожан.