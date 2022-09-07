Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Полицейский автомобиль попал в дорожную аварию, спеша к месту пожара в центре Санкт-Петербурга, сообщили 7 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

t. me/Megapolisonline ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге.

Напомним, сильный пожар в здании на 7-й линии Васильевского острова, 44, произошел утром 7 сентября. Из-за того, что пожарным расчетам необходимо было место, чтобы как можно ближе подъехать к очагу возгорания, были привлечены сотрудники дорожной полиции.

«На место незамедлительно был направлен экипаж ДПС. Служебный автомобиль двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Проезжая на запрещающий сигнал светофора перекресток Малого проспекта и 11-й линии, полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris», — рассказали в Главке МВД, добавив, что ДТП обошлось без пострадавших.

На место пожара оперативно был направлен другой экипаж ДПС, который организовал регулировку дорожного движения.