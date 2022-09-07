Москва, , 11:53 — REGNUM Ситуация для германской промышленности ухудшается в связи с ростом процентных ставок в США и замедлением темпов роста китайской экономики, важнейшего экспортного рынка ФРГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Германские производители останавливают производство в ответ на рост цен на энергоносители, вызванный ограничением поставок газа Россией, и правительство ФРГ назвало эту тенденцию «тревожной», — сказал Ильинский. — Ситуация для германской промышленности ухудшается также в связи с ростом процентных ставок в США и замедлением темпов роста китайской экономики, важнейшего экспортного рынка ФРГ. Мировой лидер черной металлургии компания ArcelorMittal в результате неконтролируемого роста цен на энергоносители планирует закрыть два своих крупнейших завода на территории Германии. ArcelorMittal заявил, что отключит одну из двух печей на своем сталелитейном заводе в Бремене, сославшись на рост стоимости газа, слабый рыночный спрос и негативный экономический прогноз. Второй по величине производитель стали в мире заявил, что он также закроет завод прямого восстановления на своем сталелитейном заводе в Гамбурге с IV квартала этого года, при этом рабочий день на обоих объектах будет сокращен».

В связи с этим Ильинский подчеркнул, что наряду с химической, алюминиевой, бумажной и цементной промышленностью металлургия является одной из самых энергоемких отраслей ФРГ.

«Германский бизнес особенно разочарован медлительностью правительства ФРГ в составлении третьего пакета мер по оказанию помощи, чтобы смягчить удар от более высоких цен на энергоносители, — сказал Ильинский. — Однако уже сегодня можно отчетливо видеть стратегически выигравших внешних игроков. С января по июнь нынешнего года поставки СПГ из Соединенных Штатов в Европу выросли в три раза с 7 млрд до почти 21 млрд куб. м. Каждый рейс танкера типоразмеров Q-Flex и Q-Max, перевозящего СПГ из США в Европу, приносит американской стороне около 200 млн долларов чистой прибыли. Вероятно, мы являемся свидетелями начала энергетического и индустриального заката Европы, о котором так красноречиво и убедительно писал философ Освальд Шпенглер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил о лицемерном использовании Европейским союзом риторики об ограничении или полном отказе от импорта российских энергоносителей.

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