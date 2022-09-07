Архангельск, 7 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский передал подразделениям Росгвардии, находящимся в зоне проведения спецоперации, тактические комплексы защиты «Купол». Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

«Это новейшая разработка, которая образует невидимый купол и блокирует радиочастоты, каналы связи и сигналы GPS, на которых работают беспилотники противника. В условиях СВО нашим бойцам такие комплексы очень нужны», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе СВО погиб снайпер из Архангельской области.